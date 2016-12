Tokyo, la Borsa chiude in positivo: indice Nikkei a +1,13%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che sale dell'1,13% attestandosi a quota 16.652,80. Un risultato trainato dai risultati positivi di Wall Street grazie ad Apple e l'impennata delle quotazioni del greggio. Lo yen, complice il prezzo del greggio ai massimi in 6 mesi, è stabile nei confronti del dollaro, in attesa dei dati sul Pil nella mattina di mercoledì in Giappone.