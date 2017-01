Tokyo, la Borsa chiude in netto rialzo Ma i mercati europei perdono quota

10:41 - La Borsa di Tokyo trova il rimbalzo e termina gli scambi in netto rialzo, non lontano dai massimi intraday e in parziale recupero rispetto al circa 15% perso negli ultimi 10 giorni. L'indice Nikkei guadagna il 3,20%, attestandosi a quota 18.376 punti, ma resta distante dai picchi di giugno prima della diffusione dei timori sulla tenuta della Cina.

Niente rimbalzo per Shanghai e per Hong Kong - Va molto meno bene invece a Shanghai, che non riesce a chiudere in ripresa. Dopo un tentativo di rimonta, l'indice finisce infatti con un rosso dell'1,27% a 2.927 punti. Ancora peggio fa Shenzhen (-3,05% a 1.695), mentre Hong Kong perde l'1,52% a 21.080 punti. Debole Bank of China (-2,22%), che a Shanghai guadagna invece il 4,87%.



Europee negative - Prevalgono le vendite invece sulle europee. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib cede l'1,55% a 21.318 punti. In calo Fca (-2,66%), Stm (2,26%), Buzzi (-2,07%) ed Eni (-2,03%). Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre Borse europee: Londra -1%, Parigi -1,8% e Francoforte -1,7%.