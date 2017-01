08:21 - Chiusura in flessione per la Borsa di Tokyo che martedì ha chiuso le contrattazioni con l'indice Nikkei in calo dello 0,38%, attestato a quota 15.329,91 punti. Il più ampio paniere Topix ha invece lasciato sul campo lo 0,18% a 1.252,00 punti. Tra i motivi del calo l'attesa per le decisioni della Banca centrale americana.