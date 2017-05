Tokyo, la Borsa chiude in forte rialzo: Nikkei +2,41%

Chiusura in rally per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che archivia la seduta facendo registrare un rialzo del 2,41%, attestandosi a quota 19.914 punti. A spingere in alto l'indice è stata la vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi, che ha allontanato così il rischio di una prossima crisi della Ue.