Tokyo, la Borsa chiude in forte rialzo: Nikkei +1,72%

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Tokyo. In scia all'annuncio dal governo del piano di stimolo dell'economia, per un importo pari a 240 miliardi di euro, l'indice Nikkei ha registrato un aumento dell'1,72%, attestandosi a quota 16.664.82. Sul mercato dei cambi nel frattempo lo yen si stabilizza a quota 105,50 al cambio col dollaro.