Tokyo, la Borsa chiude in calo

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in calo dello 0,61% con l'indice Nikkei a quota 16.911,32. Dopo i 4 giorni consecutivi di guadagno per i corsi azionari, gli investitori esprimono cautela in attesa della seconda lettura del Pil nel periodo ottobre-dicembre, prevista per martedì, che potrebbe segnalare una contrazione più marcata dello 0,4% annunciato nelle stime preliminari di febbraio.