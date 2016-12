Tokyo, la borsa chiude in calo

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo che cede lo 0,4%. L'indice Nikkei si attesta a quota 18.095,40 punti. Resta incerta tutta l'area asiatica con Shanghai in calo dello 0,88% dopo che i dati sull'andamento dell'industria in Cina avevano innescato martedì vendite sui mercati globali. In positivo invece Taiwan (+0,22%), Sydney (+0,10% in corso) e, di misura, Seul (+0,05%).