Tokyo, la Borsa chiude in calo: Nikkei -1,43%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni ai minimi in un mese, appesantita dalla contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, e in particolare dalla revisione al ribasso della produzione degli Iphone X, che ha finito per impattare sui titoli dei fornitori di Apple. A fine seduta, l'indice Nikkei segna un -1,43%, a quota 23.337 punti.