Tokyo, la Borsa chiude in calo: Nikkei -1,13% a 16.476 punti

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo. A fine contrattazioni l'indice Nikkei segna infatti una perdita dell'1,13% a quota 16.476 punti. Ad incidere, dopo il rimbalzo che la Piazza giapponese ha registrato con l'annuncio degli stimoli economici del governo, l'attesa per la seduta della Bank of Japan che dovrà decidere sui tassi di interesse.