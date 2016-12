Tokyo, la Borsa chiude in calo: l'indice Nikkei perde lo 0,47%

Chiusura negativa per l'ultima seduta della settimana della Borsa di Tokyo, in scia alle prese di profitto scattate dopo la serie positiva di rialzi e in attesa dei dati dal mercato del lavoro Usa di venerdì. L'indice Nikkei segna una perdita dello 0,47% attestandosi a quota 18.426.08. Lo yen ritraccia dai massimi in quasi 10 mesi a un valore di 114 sul dollaro e a 122 sull'euro.