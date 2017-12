Tokyo, la Borsa apre in ribasso: l'indice Nikkei perde lo 0,49%

Apertura di scambi in calo per la Borsa di Tokyo, in scia a quanto avvenuto sui mercati azionari statunitensi, dove la correzione degli indici di riferimento si estende su un periodo di tre giorni. L'indice Nikkei cede lo 0,49% attestandosi a quota 22.510,92, con una perdita di 111 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a quota 112,40, e sulla moneta unica a 133.