Tokyo, Borsa chiude in negativo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi a -1,32%, scontando l'indebolimento del dollaro scivolato a 120 yen e i dati economici della scorsa settimana (e l'attesa per i prossimi) per caprie lo stato di salute di Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei perde 235,40 punti e si attesta a 17.645,11, nel mezzo della cautela sui listini nipponici alimentata anche dalle scadenze tecniche come gli acconti sui dividendi da determinate azioni.