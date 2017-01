01:25 - Avvio decisamente positivo per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei ha segnato un rialzo dell'1,17%, attestandosi a quota 17.842,04 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha guadagnato l'1,08% a 1.428,27 punti. A condizionare positivamente l'apertura i risultati della Borsa di New York, con il Dow Jones a livelli record, e il dollaro in crescita.