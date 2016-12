Tlc, sanzioni a operatori telefonia

23:31 - L'Antitrust ha sanzionato i principali operatori di telefonia mobile per oltre 5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette nei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. In particolare, informa una nota, una sanzione di 1,75 milioni ciascuno per Telecom e H3G e di 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone.

