Tlc, ok da parte dell'Unione europea alla fusione Wind-H3G

La decisione della Commissione Ue è il risultato di un'indagine approfondita sull'operazione che prevede la fusione di Wind (controllata di VimpelCom) e di H3G (controllata di Hutchison), rispettivamente terzo e quarto operatore sul mercato italiano al dettaglio dei servizi di telefonia mobile.



"La decisione di oggi fa sì che in Italia il settore rimanga competitivo, in modo che i consumatori possano continuare a godere di servizi mobili innovativi a prezzi equi e su reti di qualità", ha detto Vestager, sottolineando che "questo caso dimostra che in Europa le società di telecomunicazioni possono crescere non solo consolidandosi all'interno dello stesso paese, fatta salva la concorrenza effettiva, ma anche espandendosi oltrefrontiera, come Iliad in questo caso".