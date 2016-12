Timori per Brexit, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,98%

I timori per la Brexit, accentuati dagli allarmi lanciati da Bce, Banca d'Inghilterra e Fmi, tornano ad affossare i mercati del Vecchio Continente. Piazza Affari chiude in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,98% a 16.351,90 punti e l'indice Ftse All Share che perde l'1,10% a 17.942,92 punti. Sotto pressione, alla Borsa di Milano così come nel resto d'Europa, il settore bancario.