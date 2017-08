Tim: "L'addio di Cattaneo è una nuova fase, non c'entra il governo"

"Non c'è alcun legame tra le dimissioni di Flavio Cattaneo da a.d. Tim e le presunte tensioni con il governo". E' quanto riferisce la società di telefonia, precisando che l'addio "è legato alla presa d'atto degli importanti risultati raggiunti in anticipo rispetto al piano aziendale che consentono di iniziare una nuova fase". "Presunti litigi con il governo - si legge in una nota - sono stati smentiti ufficialmente anche dal ministro Calenda".