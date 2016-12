Tilt Nyse, Casa Bianca: "No hacker"

"Non ci sono indicazioni in questo momento di un attacco hacker al Nyse". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, riferendosi al blocco delle contrattazioni a Wall Street per problemi tecnici. Secondo il New York Times, che cita alcuni trader, lo stop sarebbe legato a un aggiornamento del software del sistema. L'upgrade era stato introdotto poco prima dell'apertura degli scambi.