Tfr in busta paga, flop in 5 mesi

L'intervento sul Tfr in busta paga si conferma un flop a causa dell'imposizione ordinaria, troppo penalizzante per il lavoratore. E' quanto emerge da una stima dei Consulenti del lavoro. Nei primi cinque mesi dall'avvio della norma solo lo 0,83% ha chiesto il Tfr in busta paga. Volano invece nei primi otto mesi del 2015 le richieste di anticipazione del Tfr già maturato (+27%).