Tfr in busta paga, Confesercenti: poche le adesioni

10:04 - Meno di 2 lavoratori su 10 (il 18%) avrà il Tfr in busta paga, a fronte del 67% che invece continuerà a lasciarlo in azienda. Lo rivela un sondaggio Confesercenti-Swg. A scegliere di usufruire della possibilità offerta dalla legge di Stabilità, soprattutto chi ha tra i 35 e i 44 anni (21%), seguiti dai piu' giovani fra 18 e i 24 (19%). A lasciarlo in azienda i lavoratori più vicini alla pensione.

Tra i lavoratori che hanno intenzione di richiedere il Tfr in busta paga, dice ancora il sondaggio, la maggior parte è ancora incerta su come utilizzare la liquidità in piu' (44%), mentre il 17% la investirà soprattutto in forme di risparmio alternative. Il 16% punta a pensioni integrative e il 13% dice che userà la somma per saldare pagamenti e debiti pregressi. La percentuale sale al 36% tra i giovani compresi tra i 18 e i 24 anni. Solo il 10% investirà il Tfr in acquisti.



Sul fronte aziende, emerge che il 64% degli imprenditori teme che, se tutti o la maggior parte dei dipendenti, scegliessero di avere il Tfr su base mensile, l'impresa avrebbe difficoltà con la liquidità disponibile, a fronte di un 36% che, invece, non avrebbe problemi. Gli ostacoli nascono dagli impedimenti che le imprese incontrano nell'ottenere prestiti dal canale bancario, segnalati dal 66% degli imprenditori.