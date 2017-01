12:58 - "Bisogna continuare a ridurre le tasse sul lavoro". Così il leader della Uil, Luigi Angeletti, intervenendo al quinto Congresso nazionale della Uilca, in merito alla proposta del premier Matteo Renzi di anticipare parte del Tfr in busta paga: "Capisco l'intenzione di dire che bisogna avere più soldi in tasca, ma non è questa la strada giusta", ha precisato.