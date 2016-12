"Il deficit continua a scendere", precisa infatti il ministro, sottolineando che sul fronte Europa c'è "un rapporto con la Commissione Ue che è molto positivo".



Rottamazione cartelle Equitalia, "nessun condono" - Padoan passa poi a commentare la cosiddetta "rottamazione delle cartelle di Equitalia" spiegando che "non si tratta di un condono perché quello che è dovuto è l'ammontare complessivo delle tasse e quelle non vengono ridotte, così come si pagano gli interessi normali". "Quello che viene abbattuto - aggiunge - come nel caso delle cartelle Equitalia sono gli interessi di mora e le sanzioni, ma si paga tutto il dovuto. Quindi questo esclude che sia un condono".



Quanto alla "emersione del contante, la voluntary propone un meccanismo con cui si invitano i possessori di questa ricchezza occulta a farla emergere. Ricchezza su cui bisogna pagare delle imposte". Ancora incerta la cifra che potrebbe uscire alla luce, "dipende da quanto riusciamo a fare emergere".



Spesa per migranti sale a 3,8 miliardi nel 2017 - Nel Documento programmatico di bilancio si specifica anche che l'impatto sul bilancio della spesa per migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei contributi Ue, è attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015, previsto pari a 3,3 miliardi per il 2016 e 3,8 per il 2017 (pari a circa lo 0,2% del Pil), "in uno scenario costante, ossia in assenza di un ulteriore acuirsi della crisi". Come è noto, Roma chiede il riconoscimento della natura "eccezionale" dell'impatto economico e finanziario del fenomeno.