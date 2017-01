Tesoro vende 7 miliardi di Btp

Il Tesoro ha reso noto di aver venduto tutti i sette miliardi di titoli a medio e lungo termine in asta, con il Btp decennale dicembre 2025, ceduto per tre miliardi, che vede un rendimento in calo di 15 centesimi all'1,44%. Venduti anche il Btp novembre 2022 a un rendimento dello 0,42% (-15 centesimi) per 2,25 miliardi e il CctEu dicembre 2022 allo 0,47% (+5 centesimi) per 1,75 miliardi.