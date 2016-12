Tesoro Usa: "Politica monetaria da sola in Ue non è abbastanza"

La politica monetaria da sola in Europa non è abbastanza. Lo afferma il segretario al Tesoro Usa, Jack Lew, sottolineando che i tassi di interesse bassi sono un buon momento per investire in infrastrutture. Secondo Lew gli Stati Uniti restano il lato positivo dell'economia globale, sottolineando che tutti i Paesi devono usare tutti gli strumenti per la crescita. E all'Ue arriva l'invito a risolvere quanto prima il problema Grecia.