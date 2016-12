Tesoro: "Ripresa diffusa nel Paese"

19:54 - "La ripresa sembra diffusa in tutte le aree del Paese". Lo sottolinea il Ministero dell’Economia e delle Finanze commentando i dati Istat che indicano un incremento del reddito a disposizione delle famiglie. "Ciò che è sembrato mancare a fine 2014 - ricordano dal ministero - è proprio la scintilla di fiducia che trasforma il reddito disponibile in consumi. Gli italiani sono più fiduciosi sul proprio futuro personale".

"Le rilevazioni Istat sul clima di fiducia nel Paese - scrive il Mef - forniscono indicazioni positive".



"Dai dati sulle imprese si ricavano diverse indicazioni: aumenta il clima di fiducia nei settori dei servizi alle imprese delle costruzioni, si registra una sostanziale stabilità nel settore manifatturiero, più visibile il calo nel solo settore del commercio al dettaglio. Gli indicatori di fiducia sembrano coerenti con un quadro macroeconomico che presenta diverse novità positive: il calo del prezzo del petrolio prelude a costi più bassi per l'energia, il livello discendente nel cambio euro/dollaro promette una spinta al nostro export, tassi di interesse più bassi per i titoli del debito pubblico riducono il costo del debito sulle finanze dello Stato, il taglio della componente lavoro sull'Irap e il bonus Irpef per i lavoratori (misure della Legge di stabilità in vigore dal primo gennaio) alleggeriscono il peso delle tasse su imprese e famiglie, le quali potranno anche approvvigionarsi di finanziamenti a tassi più contenuti grazie alla politica monetaria della Banca Centrale Europea".



L'immobile si "muove" - E intanto dal settore immobiliare arrivano segnali di una ripresa: nel terzo trimestre 2014 si è registrata una crescita del settore di +3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Aumentano in modo significativo i mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca.



