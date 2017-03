Tesoro: con la Manovra da 3,4 mld misure per aiutare aree terremoto

La Manovra da 3,4 miliardi di euro, chiesta dalla Commissione Ue all'Italia per correggere il deficit di 0,2 punti percentuali di Pil nel 2017, sarà accompagnata anche da misure espansive. Si tratterà di interventi a favore delle zone terremotate. Pare che i progetti allo studio del Tesoro abbiano il via libera di Bruxelles perché, essendo una tantum, appesantirebbero il deficit nominale ma non quello strutturale.