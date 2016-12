Terremoto, l'Abi sensibilizza le banche a sospendere le rate dei mutui

In seguito al terremoto che ha colpito il Centro Italia, l'Abi sta sensibilizzando i propri associati ad "adottare per i residenti dei nuovi territori colpiti le previste sospensioni delle rate dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali dal nuovo terremoto". E' quanto si legge in una nota resa pubblica dall'Associazione Bancaria Italiana guidata da Antonio Patuelli.