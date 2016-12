Terremoto e conti, Ue: "Ne terremo conto valutando bilancio Italia"

"Nella preparazione del bilancio per il 2017 ci aspettiamo che l'Italia tenga fede ai suoi impegni e rispetti le raccomandazioni per il Paese in merito alle politiche fiscali", dice il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Poi però precisa: "Per quanto riguarda la flessibilità, sicuramente siamo consapevoli dell'impatto sul bilancio di previsione del terremoto che l'Italia ha dovuto affrontare".