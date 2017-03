Terremoto Centro Italia, Camera di commercio: danni al turismo per 170 milioni di euro

Ammontano a circa 170 milioni di euro i danni economici provocati dalle scosse di terremoto che nell'ultimo anno hanno messo in ginocchio il Centro Italia. Lo riferisce la Camera di commercio di Monza e Brianza, secondo cui il sistema ricettivo ha perso ottomila posti di lavoro. I danni per il turismo si registrano soprattutto in Umbria e nelle Marche, con perdite rispettivamente di 80 milioni e 57 milioni di euro per ristoranti, alberghi e imprese.