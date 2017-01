22:28 - Dopo il via libera dell'assemblea dei lavoratori è stato "firmato in tarda serata al ministero dello Sviluppo Economico l'accordo azienda-istituzioni-sindacati per la ripartenza del sito ex Fiat di Termini Imerese". "Finalmente i 760 lavoratori, le loro famiglie e un intero territorio possono guardare con fiducia al futuro" ha commentato il ministro Federica Guidi.