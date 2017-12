Telemarketing, si allenta la stretta sulle telefonate selvagge

Le modifiche. Il testo approvato Senato era decisamente garantista per gli utenti. Al registro delle opposizioni potevano iscriversi non solo i numeri telefonici fissi, ma anche i cellulari; tutti gli operatori avrebbero dovuto utilizzare un prefisso unico, come avviene per esempio con la numerazione 800 dei numeri verdi commerciali; infine era previsto una sorta di azzeramento per tutti i consensi firmati nel tempo con gli operatori telefonici, elettrici, bancari, televisivi. L' idea era che tutti ripartissero da zero. Il provvedimento, poi, è passato alla Camera, e qualcosa è cambiato, a discapito dei consumatori. Adesso l' iscrizione al registro delle opposizioni non cancella più tutti i consensi prestati, ma solo una parte di questi lasciando operativi quelli "prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali". In pratica il "reset" dei consensi introdotto al Senato salterebbe.



La conseguenza è che, anche chi si è iscritto al registro delle opposizioni potrà essere chiamato da tutte le società con le quali ha una utenza attiva. Salta anche la garanzia del prefisso unico. O meglio, diventano due: uno per le chiamate commerciali e un altro per le analisi di mercato. La norma emendata adesso dice che le compagnie possono anche usare, invece del prefisso unico, un numero identificabile e "richiamabile" con il risultato che, alla fine, potranno essere gli stessi utenti che trovano magari una chiamata non risposta a contattare di persona il call center. Infine, le aziende potranno fare chiamate anche dopo che il contratto è stato cancellato per provare a far cambiare idea agli utenti: ali operatori avranno 30 giorni di tempo dopo che il contratto è cessato per provare a fare cambiare idea al consumatore.