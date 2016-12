Telecom, si dimette l'a.d. Marco Patuano: deleghe al presidente Recchi

Secondo quanto si apprende, sulla buonuscita di Patuano ci sarebbe già un accordo e in queste ore si starebbero definendo gli ultimi dettagli prima della firma delle dimissioni da parte dell'ad in uscita. È probabile che il comunicato ufficiale venga diffuso prima dell'apertura di Borsa di lunedì. Nelle scorse settimane era nuovamente emersa la questione dell'uscita di Patuano, tanto che all'inizio del mese un portavoce di Telecom aveva dovuto smentire le voci in merito. Si era scritto anche che Patuano avesse già firmato con un importante gruppo delle tlc africano. Inoltre l'ad uscente era stato nei giorni scorsi a Parigi per un confronto con i vertici di Vivendi.



L'incarico di trovare un nuovo ad sarà dato al presidente di Telecom e al comitato nomine. Il candidato pronto alla firma, secondo quanto risulta all'Ansa, è Flavio Cattaneo, l'attuale amministratore delegato di Ntv. Nelle settimane scorse si è definita una rosa di candidati ma alla fine sta prevalendo la candidatura di Cattaneo.



Secca replica di Ntv - Flavio Cattaneo non ha ricevuto alcuna offerta e comunque sta bene dove sta. E' quanto affermano fonti vicine all'amministratore delegato di Ntv in merito alla notizia che lo vedrebbe alla fasi conclusive di una trattativa per il ruolo di amministratore delegato di Telecom.