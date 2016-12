Telecom, Patuano si è dimesso

Marco Patuano ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato di Telecom Italia, come rende noto la società, aggiungendo che l'efficacia della decisione è subordinata all'approvazione da parte dei competenti organi sociali dei relativi termini e condizioni. Patuano, dice l'azienda, si qualifica come amministratore esecutivo non indipendente. Possiede fino ad ora 70mila azioni ordinarie e 30mila azioni di risparmio Telecom Italia.