Telecom, Niel: azione solitaria

La società Njj, attraverso cui l'imprenditore francese Xavier Niel detiene una "posizione lunga" del 15,14% del capitale di Telecom, "conferma di operare per proprio conto e di non agire in concerto con terzi". Così in una nota emessa su richiesta della Consob. La quota detenuta, si legge, è rappresentata interamente da opzioni di tipo europeo, che danno la possibilità di esercitarle solo alla data di scadenza del contratto.