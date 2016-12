Telecom, accordo su 2.600 esuberi

Telecom ha raggiunto l'accordo con i sindacati per la gestione di 2.600 esuberi "senza licenziamenti e tramite strumenti come la nuova solidarietà rivista dal Jobs act". Sono previsti "prestiti aziendali per ridurre l'impatto della solidarietà e una tantum correlata al buon esito delle misure di efficienza e riqualificazione".