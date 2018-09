Tecnici Mef: "Attacco Casalino? Scelte bilancio non nostre"

Dopo la diffusione dell'audio in cui il portavoce di palazzo Chigi accusa i tecnici del Mef di immobilismo sulla manovra, arriva la replica di via XX settembre. "Il bilancio è pubblico e visionabile da tutti sui siti istituzionali. L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio non spetta alle strutture tecniche perché è una scelta politica. Anche il reperimento delle coperture, noi lavoriamo per valutare costi e benefici", affermano.