Taxi, in attesa del vertice al ministero sindacati pronti a sciopero

In attesa dell'incontro al ministero dei Trasporti, i sindacati dei tassisti restano sul piede di guerra. Per mercoledì è stato infatti indetto lo sciopero della categoria, che chiede garanzie rispetto alle piattaforme tecnologiche e alle app come Uber. Fonti della categoria fanno però sapere che già oggi qualcuno è pronto a stop spontanei in alcune delle grandi città.