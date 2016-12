Tax day su seconde case e locali commerciali: ecco come pagare ed evitare brutte sorprese

L'Imu deve essere pagata:

- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;

- dai proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e i beni assimilati, con le relative pertinenze;

- dal locatario nei contratti di leasing;

- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.



La Tasi deve essere pagata:

- dal possessore di fabbricati diversi dall’abitazione principale (si intende per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale è fissata la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente) e di aree edificabili. I terreni agricoli sono esclusi dalla Tasi.



Come si calcola il periodo di possesso e residenza per Imu e Tasi:

nel caso in cui si acquisti una casa bisogna considerare che si conteggia per intero il mese in cui il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni. Allora, se il rogito avviene il giorno 16 e il mese in esame ha 30 giorni servirà un accordo con il venditore perché per acquirente e venditore il possesso totale sarà di 15 giorni. Se invece, il mese ha 31 giorni e il rogito si effettua sempre il 16 del mese, l'imposta dovrà essere pagata dall'acquirente. Lo stesso metodo si utilizza nel caso in cui si trasferisca la propria residenza in un immobile destinato a divenire prima abitazione. Nel caso in cui non si possiedano altre case, la tassa è dovuta dal momento in cui è effettivo il cambiamento anagrafico.



Occhio alle comproprietà:

Visto che tutte le imposte comunali sono personali, Imu e Tasi vanno versate da ogni proprietario che abbia una quota in comune con altri. Nel caso in cui uno dei comproprietari non paghi la sua parte, il comune può chiedere di regolarizzare la situazione anche agli altri titolari della proprietà che erano perfettamente in regola.



Casi particolari:

Si sarà esentati dall'imposta nel caso in cui l'importo totale dovuto al comune per tutti gli immobili che si possiedono sia inferiore ai 12 euro.

Non solo: chi ha immobili in costruzione (cioè accatastati nelle categorie prive di rendita F1, F2, F3, F4, F5) deve comunque pagare l'Imu ma l'importo viene fissato dal proprietario basandosi sui prezzi medi di mercato di solito censiti dal comune. Chi infine, possiede degli immobili inagibili ha uno sconto del 50 per cento delle imposte.