Tav, Boccia: opera determinante, non è una questione ideologica

"La Tav è determinante, le infrastrutture non sono una questione ideologica". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea degli industriali di Torino presso il quartiere generale di Lavazza. "Le infrastrutture collegano le periferie al centro e i Paesi al mondo. Per questo speriamo che prevalga come sempre il buon senso".

"Le infrastrutture creano occupazione sia nel momento iniziale sia in quello successivo perché creano competitività", ha aggiunto Boccia. "E' evidente che in questo Paese - aggiunge all'assemblea degli industriali di Torino - bisogna parlare di lavoro e di giovani mettendoli al centro dell'attenzione. Per farlo abbiamo bisogno di politiche per i giovani con piani di inclusione nella pubblica amministrazione e nel mondo privato, e di rendere competitive le imprese italiane affinché possano creare occasioni di lavoro strutturali".



"Si votano più le persone che una linea politica e i risultati delle elezioni vanno interpretati in questo senso. L'auspicio è che al di là dell'esito delle amministrative finisca la campagna elettorale e si entri sempre di più nell'ambito delle grandi questioni del Paese, a partire da quelle economiche. Ne abbiamo necessità e bisogno, bisogna aprire un fronte molto chiaro", ha concluso Boccia.