Tassi, il consiglio direttivo della Bce non esclude nuovi tagli

La Banca centrale europea non esclude un nuovo taglio dei tassi di interesse. E' quanto emerge dai verbali della riunione del 10 marzo durante la quale il consiglio direttivo dell'istituto di Francoforte ha varato un pacchetto di nuove misure anti-deflazione. La Bce ipotizza un'eventuale nuova sforbiciata in caso di shock economici. Ritenuta al momento non necessaria, invece, l'esenzione di alcune banche dai tassi negativi sui depositi.