Tassi azzerati e mutui in aumento, il mercato immobiliare vede la ripresa

In che modo, tutto questo, incide sul mercato immobiliare? Per quanto riguarda l'Italia, un importante aumento di nuove erogazioni di mutui per l'acquisto di immobili, l'Abi (Associazione bancaria italiana) l'aveva osservato già nel 2015. Per chi ha un mutuo in essere la situazione attuale non cambia di molto, se non per i pochi che lo hanno negoziato a tasso variabile.