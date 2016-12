Tasse su imprese, Italia "al top"

L'Italia rimane al top in Ue con il complesso di tasse e costo del lavoro (total tax rate) che pesano per il 64,8%, contro la media europea del 40,6%, anche se cala il carico fiscale per le imprese italiane nel 2014. E' quanto emerge dal rapporto "Paying taxes 2016" di Banca Mondiale e Pwc riferito al 2014. "In 10 anni il peso complessivo del fisco per le imprese è calato di 12 punti, dal 76,8% del 2004 al 64,8% del 2014, ha ricordato il Mef.