Tasse, Padoan: "In pochi anni la pressione fiscale scenderà al 40%"

"La pressione fiscale ha invertito la tendenza. Arriveremo al 40% in pochissimi anni". Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan lo assicura intervenendo a Porta a porta e precisa: "Non so se raggiungeremo l'obiettivo entro la legislatura, che dura altri due anni, ma so che continueremo a scendere". "Pagare le tasse - aggiunge - è necessario per il bene di tutti, ma il 16 giugno, scadenza fiscale, qualche tassa non ci sarà più: la Tasi".