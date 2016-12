Tasse, Padoan: "esenzione fiscale sui rendimenti" per le aziende

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan annuncia un decreto legge per favorire la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese che sarà varato dal governo "nelle prossime settimane". Sarà un provvedimento per "incentivare gli investimenti di lungo termine nelle pmi" con una " esenzione fiscale sui rendimenti ". "Si tratterà - spiega Padoan - di un pacchetto articolato con diverse misure".

"Una di queste - spiega il ministro al corriere della Sera - serve a convogliare il risparmio privato verso le piccole e medie imprese, che hanno bisogno di aumentare la loro dotazione di capitale per fare ricerca e investimenti". Dalle nostre analisi -aggiunge si potrebbe arrivare ad attivare risorse private fino a 10 miliardi l'anno. Pensiamo di portare questo decreto legge in Consiglio dei ministri tra qualche settimana. L'idea è quella di dare una esenzione fiscale ai privati che investono in strumenti di risparmio a lungo termine specializzati nel finanziare l'economia reale".



Il sistema bancario faccia un esame di coscienza - Sulle 4 banche salvate dal governo Padoan dice: "Molti di questi obbligazionisti delle 4 banche finite in risoluzione (Etruria, Marche, CariFerrara e CariChieti, ndr) hanno subito un misselling e ora bisogna ristabilire un rapporto di fiducia tra risparmiatori e banche. Il governo sta prendendo misure in questo senso, a partire proprio dal decreto che ha permesso di salvare i depositanti e le imprese clienti delle 4 banche". "Sarebbe opportuno- dice ancora il ministro - che anche il sistema bancario facesse un esame di coscienza riconoscendo che ci sono stati alcuni comportamenti sbagliati verso la clientela".