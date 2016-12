Tasse, Padoan: "Diminuirle è un pilastro del governo, ma vanno ritoccate rispettando i conti"

Il ministro ha comunque precisato che, nonostante la diminuzione delle tasse è e rimanga "uno dei pilastri del governo, la tempistica è quella nota. Non bisogna affrettare i tempi". Spiegando i suoi progetti a Radio anch'io, ha sottolineato che "non bisogna prendere misure fuori contesto, questo almeno è il compito del ministro dell'Economia".



"Critiche tedesche? Non abbiamo nulla da rimproverarci" - Padoan ha poi fatto riferimento ai rilievi arrivati dalla Germania, e in particolare dal presidente della Bundesbank Jens Weidmann, al nostro Paese, e ha affermato: "L'Italia non ha niente da rimproverarsi. E' uno dei Paesi che sta facendo più riforme strutturali e ha anche uno dei maggiori avanzi primari di bilancio pubblico. Stiamo crescendo e abbiamo conti pubblici sostenibili. Francamente non capisco queste critiche".



Ha inoltre insistito: "Noi siamo in regola, la nostra disciplina fiscale continua". Il fatto che il debito pubblico scenda ma più lentamente di quanto auspicabile "non dipende da noi. Il debito pubblico comincia a scendere, il rallentamento della discesa dipende dalla mancanza di inflazione che impatta sulla crescita del Pil nominale. Ma c'è una crescita reale, i conti pubblici sono in regola e abbiamo uno dei più bassi deficit pubblici dell'Eurozona".



Banche, "reale il problema del contagio" - Infine, il ministro ha commentato l'allarme lanciato da Bankitalia sul problema contagio nel credito e ha detto: "Il meccanismo del bail in ha cambiato radicalmente le regole. L'affermazione del governatore Visco è quanto mai esemplare e utile: se una banca chiude quella vicino potrebbe essere infettata. Quando si prendono misure su singole banche non bisogna dimenticare l'impatto sul resto del sistema".