Tasse locali: Milano e Venezia al top

Nel 2013, secondo i dati elaborati dal Sole 24 Ore, nella casse dei Comuni italiani sono finiti 27 miliardi di euro versati dai contribuenti. In media ogni italiano ha pagato al Comune di residenza 466 euro. Milano è la città con le tasse locali più alte, seguita da Venezia e Roma. Nel capoluogo lomnbardo si pagano 905 euro per abitante, in Laguna 853 e nella Capitale 813.