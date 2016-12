Tasse e nebbia (l'incertezza del fisco)

19:47 - Come nella tela vischiosa di un ragno il contribuente medio vive sempre di più nell'incertezza del fisco. Oltre all'inumana pressione fiscale, ognuno di noi perde, secondo uno studio dell'Ordine dei commercialisti, ben 137 ore di lavoro per sfilarsi dagli adempimenti tributari; ogni 1000 abitanti affiorano 9, 2 casi di contenziosi fiscali a fronte dello 0,2 degli Stati Uniti. Per non dire dello sport nazionale dei contenziosi: 561mila in Italia contro i soli 76mila degli Usa. Il problema è che il flusso delle norme varia come quello dei tonni nell'oceano.

Sul kafkiano detto "I ceppi di un'umanità tormentata sono gli inferni di carta bollata" Francesco Specchia accompagna i suoi ospiti, Marco Cobianchi giornalista economico di Panorama e Francesco Giuliani avvocato partner dello Studio Fantozzi e associati, nella nebbia della legislazione tributaria partendo da uno studio della Bocconi. Con l'intervento di Giuseppe La Scala e il servizio sul Tartassato della settimana.