Tasse casa,Confedilizia:intervenire

"In Italia c'è un livello di tassazione patrimoniale sugli immobili ormai spropositato, pari ad oltre il 60% dei tributi su questi beni". La denuncia arriva da Confedilizia, che ricorda: "Ai 25 miliardi di Imu e Tasi si aggiunge un altro miliardo dall'imposizione sostanzialmente patrimoniale dell'Irpef applicata sulle case che i proprietari non riescono ad affittare situate nella città di residenza. E' urgente intervenire per cambiare direzione".