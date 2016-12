Tassa&Vinci: un biglietto della fortuna sarà allegato allo scontrino per sconfiggere l'evasione

Il viceministro dell'economia Luigi Casero l'ha definita un "classico della finanza comportamentale": si convincono gli italiani a fare qualcosa, cioè richiedere lo scontrino, dandogli qualcosa d'altro in cambio, in questo caso un premio. Anche se il meccanismo che l'Italia adotterà non è ancora chiaro, l'estrazione avverrà periodicamente con il sorteggio di codici che si troveranno sulle ricevute.



La strategia del Tassa&Vinci è già stata adottata in altri Paesi che ne hanno garantito l'efficacia. In Cina le entrate fiscali sono aumentate del 20% nelle regioni che hanno lanciato la riffa degli scontrini mentre in Portogallo già dal primo anno l'incremento nelle casse dello Stato è stato del 4%.



Le modalità della lotteria cambiano da nazione a nazione: in Slovacchia i premi comprendono somme in denaro, auto e comparsate in televisione mentre a Malta si potrebbero vincere fino a 100 volte il valore dello scontrino. I premi più ricchi, però, sembrano essere quelli messi in palio da Taiwan, 300mila euro, e dal Portogallo, un'Audi A4 e tre Audi A6.