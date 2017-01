Tasi, la Uil: più pesante dell'Imu Torino la città più cara

12:16 - Una famiglia su due (il 53,5%) pagherà per la prima casa un conto Tasi più salato dell'Imu. Lo afferma la Uil secondo cui "è vero che nel complesso la Tasi sarà più bassa dell'Imu, ma la distribuzione sarà meno equa". L'aliquota nei capoluoghi è infatti del 2,6 per mille, con una media di 156 euro a famiglia. Il gettito stimato è di 3,7 miliardi, 100mila le combinazioni di detrazioni. La città più cara è Torino dove si paga 403 euro.

E' di 156 euro il costo medio della Tasi sulla prima casa, che sale e 197 per i capoluoghi. Torino è seguita da Roma, 391 euro, Siena (356) e Firenze (346). Olbia e Ragusa sono i paradisi del mondo Tasi con aliquota zero. Qui non la paga nessun proprietario di prima casa.